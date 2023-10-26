Не только муж: известный певец признался, что содержит онкобольную Заворотнюк

В кулуарах шоу-бизнеса светские сплетники давно поговаривали, что Петру Чернышеву становится все сложнее содержать больную раком в очень тяжелой стадии Анастасию Заворотнюк. Поддерживающая терапия требует огромных вложений, а в сутках всего 24 часа. Заработать столько на одних лишь ледовых шоу фигурист не в силах даже физически.

Оказалось, бремя заботы о больной супруге лежит не только на его сильных плечах. У артистки есть еще один покровитель. Стас Михайлов уже очень давно выдает крупные суммы на лечение и содержание пораженной онкологическим заболеванием коллеги. Делает это артист без корыстного умысла.

В соцсетях Михайлов не раз выражал надежду на положительную динамику в лечении Заворотнюк. Он верит, что улучшение ее состояния — это та мечта друзей и родственников, которая вполне может стать реальностью.