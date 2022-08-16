Не только Хюррем Султан: вскрылась правда о русских корнях звезды «Постучись в мою дверь»

Турецкие сериалы в последнее время пользуются большой популярностью в России. Поклонники нашумевших проектов наверняка будут рады узнать, что многие звезды с экрана имеют русские корни.

В свое время новость о том, что актриса Мерьем Узерли, воплотившая Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», нашла в своей родословной признаки славянского происхождения, наделала немало шума в Сети. Теперь же вскрылась правда о русских корнях звезды сериала «Постучись в мою дверь» Мелисы Донгель.

Актриса сыграла роль Джерен, подружки главной героини Эды. Как пишет портал Elle Girl, знаменитость наполовину русская, а наполовину турчанка. При этом Донгель отлично владеет русским языком: однажды во время съемок проекта вместе с другими актерами она передала привет и призналась в любви поклонникам из России. Те в свою очередь отметили, что знаменитость может похвастаться отличным произношением.