Не только американцы чудят: от теории заговора о Сергее Бодрове станет стыдно

Теории заговоров существовали всегда. Их жертвами постоянно становятся знаменитости, чьи жизни оборвались внезапно и при странных обстоятельствах. Эта участь постигла актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего. До сих пор находятся те, кто верит в инсценировку его гибели.

Восходящая звезда российского кинематографа погиб при сходе ледника в Кармадонском ущелье, где Бодров и его съемочная команда снимали фильм. Тела жертв так и не нашли, что дало сторонникам теорий заговоров почву для фантазии.

Одни уверены, что звезда «Брата» выжил и до сих пор где-то скрывается. Другие считают, что Бодров инсценировал свою гибель из-за огромного денежного долга. Третьи говорят, что актер потерял память после трагедии и проживает где-то на Кавказе.

Конспирологические теории создаются всегда и во всем мире. Многие американцы, например, уверены, что Элвис Пресли не умер в 1976 году, а просто скрылся от мафии. Стива Джобса некоторые до сих пор считают живым, а вот Эминема, по словам конспирологов, уже давно сменил клон.