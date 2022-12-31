Не такой, каким его считают: правда о личной жизни Бурака Озчивита ошарашит любого

Турецкие мужчины славятся своим горячим темпераментом и любвеобильным характером. Даже широкая известность не смутит османа во время его романтических похождений.

Красота Бурака Озчивита напоминает что-то среднее между внешностью восточного принца и мужественного янычара. Однако его поступки вызывают массу вопросов.

Один из самых громких скандалов произошёл, когда актер только начинал общаться со своей будущей женой.

Такой красавец решил начать отношения со лжи. Выяснилось, что в это же время у артиста была спутница, но это не помешало ему закрутить роман с новой избранницей.

Фактически он встречался сразу с двумя девушками, которые не знали о существовании друг друга. Такой неприятный факт сразу вызывает отрицательные эмоции, и даже внешность артиста не способна их сгладить.