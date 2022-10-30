Не такая, как многие привыкли думать: вид супруги Ширвиндта поверг публику в шок

Ведущий Михаил Ширвиндт активно ведет свои социальные сети и развивает YouTube-канал, куда выкладывает влоги и ностальгические видео с воспоминаниями об ушедших временах. Особенно ценят подписчики Ширвиндта его ролики с участием отца – Александра Ширвиндта – и матери – Натальи Николаевны Белоусовой. Поклонники считают, что именно благодаря Наталье звездная семья такая крепкая – подписчики пишут ей массу комплиментов.

«Мама мила и женственна», «А в мамочке столько благородства, интеллигенции», «Я влюблена в Александра Ширвиндта, но супругой я просто восхищена!». «Мамуля – само очарование голубых кровей: изысканная, умная, непосредственная, светская», «Теперь всем стало понятно, почему Александр Анатольевич всю жизнь живет с одной женщиной! Она того стоит!», – выразили свое восхищение поклонники.