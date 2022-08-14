Не так себе представляли: озвучены последние слова принцессы Дианы

История гибели принцессы Дианы тронула миллионы людей по всему миру, в том числе журналистов, которые долгие годы интересовались подробностями. На тот момент бывшая жена принца Чарльза в попытке скрыться от папарацци попала в автокатастрофу, которую не смогла пережить.

Первыми на место происшествия прибыли полиция и пожарные, один из которых успел застать принцессу живой. Сержант Ксавье Гурмелон позже признался в интервью, что услышал последние слова Дианы:

«Боже, что случилось?».

Он оказал ей всю необходимую помощь, успокоил и проводил до кареты медиков в полной уверенности, что с ней все будет хорошо. Больше принцесса не произнесла ни слова и спустя пару часов скончалась, не приходя в сознание.

В последующем гибель Диана породила множество теорий заговора и слухов: одни обвиняли преследующих ее репортеров, другие уверяли, что во всем виноват пьяный водитель, а третьи и вовсе заподозрили королевскую семью, о которой принцесса делилась откровениями с журналистами.