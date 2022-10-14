Не стыдно: вот кем работала дочь Риз Уизерспун и Райана Филиппа

Риз Уизерспун и Райан Филипп впервые стали родителями в 1999 году, когда на свет появилась их дочь Ава. Многие были уверены, что наследница артистов пойдет по их стопам или будет развлекаться с помощью денег знаменитых родителей. Однако она выбрала для себя совсем другую жизнь.

Как стало известно, Ава уже в 17 лет решила самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Она устроилась хостес в пиццерию Pizzana недалеко от Голливуда. Ресторан принадлежит друзьям Уизерспун и Филиппа, актеру Крису О’Доннеллу и его жене, поэтому, как уверены поклонники, именно артистка помогла дочери найти работу.

При этом, как пишут СМИ, Ава сама изъявила желание обеспечивать себя. После опыта работы в общепите она занялась искусством и благотворительностью. Знаменитость поддерживает сразу несколько фондов, а процент от продажи ее работ перечисляется на помощь нуждающимся.