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Киноафиша Статьи «Не стыдно?»: наглость Даны Борисовой окончательно довела россиян

«Не стыдно?»: наглость Даны Борисовой окончательно довела россиян

13 июля 2022 13:35
«Не стыдно?»: наглость Даны Борисовой окончательно довела россиян

Звезда попросила подписчиков сбросить деньги ей на карту.

Оставшаяся без заработков Дана Борисова обратилась к подписчикам в соцсетях с необычной просьбой. Она разместила номер своей банковской карты, призвав поклонников перевести ей хотя бы по 100 рублей. Борисова объяснила, что у нее не запланировано никаких съемок вплоть до сентября, поэтому средств на жизнь не осталось. Снимок с просьбой звезды опубликовал Telegram-канал «Звездач».

«Просить неловко, впервые так делаю», — отметила Дана.

Пользователи соцсетей удивились поведению Даны. По их мнению, здоровая молодая женщина должна сама зарабатывать деньги, вместо того, чтобы нагло попрошайничать.

«Может, работать надо пойти?», «А так можно было?», «Не стыдно?» — написали комментаторы.

Ранее Дана уже намекала фанатам на свое бедственное положение. Она признавалась, что ей давно не поступали предложения о работе. Борисовой даже пришлось подать в суд на бывшего мужа Максима Аксенова, чтобы он платил на их общую дочь большую сумму алиментов. Нынешние ежемесячные 15 тысяч рублей Дана считает несущественными.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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