Не стерпела измены: звезда СССР отсудила миллионы у мужа-американца

Екатерину Парфенову российские зрители знают по роли Даши из фильма «Выше радуги». Она блеснула на экране, покорила сердца мужской аудитории и тут же променяла актерское ремесло на модельный подиум.

С успехом в этом бизнесе пришло и личное счастье с миллионером из США — адвокатом Евгением Окунем. В 22 года Парфенова вышла за него замуж и покинула страну. Семейная жизнь продлилась всего восемь лет, после чего Екатерина переехала в Англию.

В Лондоне она встретила своего второго мужа, зарабатывающего миллионы американского юриста Ричарда Филдса. Пара долго не могла завести наследников, модель прошла через тяжелую и дорогостоящую процедуру ЭКО, и наконец стала матерью двух детей.

Счастье материнства омрачила измена супруга, который променял Парфенову на молодую иностранку. Звезда не спустила Филдсу предательства: через суд ей удалось добиться от юриста выплаты в 5 миллионов долларов и ежемесячных алиментов на детей. Теперь брошенная мужем Екатерина счастливо живет за рубежом.