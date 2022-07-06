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Не спортсмен и не блогер: пиар-директор проговорился о новом романе Бузовой

6 июля 2022 13:15
Не спортсмен и не блогер: пиар-директор проговорился о новом романе Бузовой

Фанаты активно следят за личной жизнью телеведущей.

Антон Богославский прокомментировал слухи о новом романе Ольги Бузовой. PR-директор артистки разоткровенничался в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Не так давно звезда социальных сетей Лилия Абрамова, известная как блогер Tatarka FM, рассказала, что Бузова состоит в отношениях с влиятельным политиком. Якобы телеведущая влюблена в своего избранника, который одаривает ее подарками, и уже этой весной планирует сыграть с ним свадьбу. Однако, как отметил Богославский, ни он, ни сама артистка пока не готовы подтверждать эти слухи, ведь не хотят привлекать лишнее внимание к личной жизни Ольги.

«Мы пока воздержимся от комментариев», — рассказывает собеседник портала.

При этом Богославский подчеркнул, что Бузова не знакома с Абрамовой, хотя та признавалась, что не раз видела телеведущую с ее избранником.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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