Не спортсмен и не блогер: пиар-директор проговорился о новом романе Бузовой

Антон Богославский прокомментировал слухи о новом романе Ольги Бузовой. PR-директор артистки разоткровенничался в беседе с Telegram-каналом «Звездач ».

Не так давно звезда социальных сетей Лилия Абрамова, известная как блогер Tatarka FM, рассказала, что Бузова состоит в отношениях с влиятельным политиком. Якобы телеведущая влюблена в своего избранника, который одаривает ее подарками, и уже этой весной планирует сыграть с ним свадьбу. Однако, как отметил Богославский, ни он, ни сама артистка пока не готовы подтверждать эти слухи, ведь не хотят привлекать лишнее внимание к личной жизни Ольги.

«Мы пока воздержимся от комментариев», — рассказывает собеседник портала.

При этом Богославский подчеркнул, что Бузова не знакома с Абрамовой, хотя та признавалась, что не раз видела телеведущую с ее избранником.