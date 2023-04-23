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Не спасает даже утяжка: при виде британской Барби plus-size вам станет не по себе (фото)

23 апреля 2023 06:30
Не спасает даже утяжка: при виде британской Барби plus-size вам станет не по себе (фото)

Девушка не стесняется своих форм.

Образ Барби ассоциируется с гламурной красавицей в розовом, обладающей безупречной точеной фигурой. Но одна британка разрушает многие мифы об этой легендарной кукле.

Звезда соцсетей Кейтлин Реддинг прославилась как Барби plus-size: 22-летняя девушка носит 60-й размер одежды. Британка обожает свои пышные формы и совсем не комплексует из-за лишнего веса. Кейтлин не стесняется носить облегающие топы и мини-юбки, которые подчеркивают ее необъятную фигуру. Кроме того, Реддинг явно подражает Барби. У девушки белокурые локоны, розовая одежда, бантики и рюши. Вот только габариты Кейтлин далеки от эталонных, и ситуацию не спасает даже утяжка на брюках и юбках.

Не спасает даже утяжка: при виде британской Барби plus-size вам станет не по себе (фото)

Подписчики не разделяют радости Кейтлин по поводу ее внешности. Соцсети Барби plus-size пестрят негативными комментариями:

«Когда ты проходишь мимо, я боюсь, что будет землетрясение», «У тебя скоро случится сердечный приступ от такого веса».

Однако девушка не обращает внимания на критику и называет ненавистников завистливыми людьми. Кейтлин чувствует себя уверенно, а ее парень Сэм во всем поддерживает свою пассию.

Фото: Legion-Media, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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