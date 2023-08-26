Не смог жить без любимой: что известно о смерти вдовца Инны Чуриковой

Из Москвы пришли печальные вести о советском режиссере Глебе Панфилове. Сердце 89-летнего супруга Инны Чуриковой перестало биться 26 августа.

Панфилов всего на семь месяцев пережил свою любимую жену, которая умерла в начале 2023 года. Трагические новости поклонникам сообщил директор «Ленкома» Марк Варшавер.

Причины смерти режиссера неизвестны. Однако, судя по всему, Глеб Анатольевич так и не смог оправиться после инсульта, перенесенного в мае. Последние месяцы мэтр провел в больнице имени Склифосовского.

Поклонники Панфилова тем временем убеждены, что он просто не смог пережить смерть женщины, которая являлась для него и другом, и второй половинкой, и настоящей музой. Теперь же режиссер наконец воссоединился с любимой.