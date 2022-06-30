Не смог сдержать эмоций: неожиданный поступок принца Чарльза предали огласке
Наследник королевского престола впервые увиделся с внуками.
Прошедшие мероприятия по случаю платинового юбилея пребывания Елизаветы II на троне отметились приездом принца Гарри и Меган Маркл в Лондон. До последнего момента принц отказывался подтверждать свой визит, опасаясь за безопасность семьи. Но желание познакомить младшего ребенка, дочку Лилибет, с родней все-таки перевесило тревоги.
Девочка родилась в прошлом году в Калифорнии, где постоянно живут теперь герцоги Сассекские. И королевская семья до этого видела малышку только по видеосвязи. Долгожданная встреча прошла в обстановке строжайшей секретности. Королева отдельно заявила, что не позволит фотографам заснять общение с правнучкой. Как отреагировала Елизавета II на знакомство с девочкой, названной в ее честь, пока не сообщается. Зато неожиданный поступок принца Чарльза уже предали огласке. Выяснилось, что он не смог сдержать эмоций.
Как стало известно изданию People, наследник королевского престола был очень счастлив впервые увидеть внучку. Он провел вместе с маленькой Лилибет и ее старшим братом Арчи фантастическое время.
«Знакомство было эмоциональным», — цитирует слова источника журнал.