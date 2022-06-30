Не смог сдержать эмоций: неожиданный поступок принца Чарльза предали огласке

Прошедшие мероприятия по случаю платинового юбилея пребывания Елизаветы II на троне отметились приездом принца Гарри и Меган Маркл в Лондон. До последнего момента принц отказывался подтверждать свой визит, опасаясь за безопасность семьи. Но желание познакомить младшего ребенка, дочку Лилибет, с родней все-таки перевесило тревоги.

Девочка родилась в прошлом году в Калифорнии, где постоянно живут теперь герцоги Сассекские. И королевская семья до этого видела малышку только по видеосвязи. Долгожданная встреча прошла в обстановке строжайшей секретности. Королева отдельно заявила, что не позволит фотографам заснять общение с правнучкой. Как отреагировала Елизавета II на знакомство с девочкой, названной в ее честь, пока не сообщается. Зато неожиданный поступок принца Чарльза уже предали огласке. Выяснилось, что он не смог сдержать эмоций.

Как стало известно изданию People , наследник королевского престола был очень счастлив впервые увидеть внучку. Он провел вместе с маленькой Лилибет и ее старшим братом Арчи фантастическое время.