Не славянин: тайна происхождения советского Иванушки раскрыта

Белокурый красавец Иван из советского фильма «Морозко» кажется идеальным героем славянской сказки. Голубые глаза, пышные светлые волосы, крепкое телосложение — именно таким мы представляем себе Иванушку, который появляется практически в каждой русской народной сказке. Но вот сыгравший Ивана актер, как оказалось, имел далеко не славянские корни.

Эдуард Константинович Изотов родился в Белорусской ССР в 1936 году. Его родители жили в Витебской области, в поселке Сураж. Хотя семья Изотовых носила вполне русскую фамилию, по национальности они были не русскими и даже не белорусами, а евреями. Красивый и талантливый молодой человек легко поступил во ВГИК, а после — получил роль героя из русских народных сказок.

К сожалению, после роли в «Морозко» карьера красавца-актера пошла на спад. Ему предлагали только роли второго плана, а то и вовсе эпизодические. В 80-х актер неудачно продал дачу, взяв оплату за недвижимость в долларах. В СССР сделки в иностранной валюте были запрещены. За это он получил 2,5 года заключения, а закончил свою жизнь в клинике для душевнобольных. Актер так и не смог оправиться от всех испытаний и скончался в больнице в 2003 году.