Не славянин: тайна происхождения советского Иванушки раскрыта
Происхождение не помешало стать героем русских сказок.
Белокурый красавец Иван из советского фильма «Морозко» кажется идеальным героем славянской сказки. Голубые глаза, пышные светлые волосы, крепкое телосложение — именно таким мы представляем себе Иванушку, который появляется практически в каждой русской народной сказке. Но вот сыгравший Ивана актер, как оказалось, имел далеко не славянские корни.
Эдуард Константинович Изотов родился в Белорусской ССР в 1936 году. Его родители жили в Витебской области, в поселке Сураж. Хотя семья Изотовых носила вполне русскую фамилию, по национальности они были не русскими и даже не белорусами, а евреями. Красивый и талантливый молодой человек легко поступил во ВГИК, а после — получил роль героя из русских народных сказок.
К сожалению, после роли в «Морозко» карьера красавца-актера пошла на спад. Ему предлагали только роли второго плана, а то и вовсе эпизодические. В 80-х актер неудачно продал дачу, взяв оплату за недвижимость в долларах. В СССР сделки в иностранной валюте были запрещены. За это он получил 2,5 года заключения, а закончил свою жизнь в клинике для душевнобольных. Актер так и не смог оправиться от всех испытаний и скончался в больнице в 2003 году.