Не скрыла ни одного изъяна: Артнтгольц потрясла всех своим видом после третьих родов

Ольга Арнтгольц впервые за длительный срок вышла в свет. Появление актрисы в одном из столичных кинотеатров привлекло много внимания. Публика, наконец, увидела, как звезда выглядит после третьих родов.

Знаменитость не смогла проигнорировать премьеру мелодрамы Александра Балуева под названием «Отель». Для светского мероприятия сестра-близнец Татьяны Арнтгольц составила эффектный аутфит. Артистка не скрыла ни одного своего изъяна, а все потому что их попросту нет.

Фигура яркой блондинки осталась по-девичьи стройной, а ее лицо выглядело свежим, несмотря на полное отсутствие макияжа.

«Не верится, что эта женщина недавно родила», — удивляются в Сети.

Звезду не раз спрашивали про секрет ее стройности и красоты, но та молчит как рыба. От подобных тем Ольга всегда отмахивается, ссылаясь на то, что не любит говорить о физиологии.