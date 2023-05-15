Не скромно, а даже бедно: SHAMAN обнародовал кадры из своей квартиры

Певец SHAMAN вновь заставил сердца своих фанатов биться чаще. Артист пошел на такую откровенность, на которую решится далеко не каждая медийная персона.

В клипе на песню «Моя Россия» музыкант показал своих близких и обнародовал кадры из квартиры, где вырос. Ролик, который он опубликовал на своем YouTube-канале, до глубины души потряс широкую общественность. Те, кто прежде не верил в искренность звезды и в его образ простого парня, усомнились в своей правоте.

Оказалось, что исполнитель, известный своими патриотическими композициями, рос в довольно скромной, а скорее даже в бедной обстановке. В доме знаменитости простой ремонт. В привычном для многих россиян интерьере нет ни малейших признаков роскоши.

Столь честными кадрами певец еще больше расположил поклонников к себе.