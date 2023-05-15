Не скромно, а даже бедно: SHAMAN обнародовал кадры из своей квартиры
Увиденное восхитило россиян.
Певец SHAMAN вновь заставил сердца своих фанатов биться чаще. Артист пошел на такую откровенность, на которую решится далеко не каждая медийная персона.
В клипе на песню «Моя Россия» музыкант показал своих близких и обнародовал кадры из квартиры, где вырос. Ролик, который он опубликовал на своем YouTube-канале, до глубины души потряс широкую общественность. Те, кто прежде не верил в искренность звезды и в его образ простого парня, усомнились в своей правоте.
Оказалось, что исполнитель, известный своими патриотическими композициями, рос в довольно скромной, а скорее даже в бедной обстановке. В доме знаменитости простой ремонт. В привычном для многих россиян интерьере нет ни малейших признаков роскоши.
Столь честными кадрами певец еще больше расположил поклонников к себе.
«Без пафоса и эпатажа. Это говорит о большой культуре исполнителя», «Такой настоящий, всем понятный и простой SHAMAN», — восхищаются звездой в Сети.