Не Рязанова и Гайдая: не поверите, какого советского режиссера превозносят на Западе

Кинематографисты не могут скрыть своего восторга при виде его работ.

Многие советские режиссеры прославились за границей. Картины Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова неизменно пользуются популярностью у публики, а Квентин Тарантино не раз признавался в любви к «Человеку-амфибии». Однако лишь некоторые знают, кто из постановщиков считается самым лучшим у иностранных коллег.

Как пишут СМИ, больше всего кинематографисты ценят работы Андрея Тарковского. Его фильмы «Сталкер» и «Солярис» изучают в киношколах за рубежом, а другие постановщики цитируют в своих работах, отмечая глубину сюжета и выверенный киноязык, позволяющий раскрыть все идеи, заложенные в сценарий.

«Бог кинематографа», — именно так охарактеризовал советского коллегу Дэнни Бойл.

При этом оценен Тарковский был еще при жизни. Он получал награды Британской киноакадемии, Каннского и Венецианского кинофестивалей. А местная пресса никогда не скупилась на возвышенные комплименты, обсуждая его работы.