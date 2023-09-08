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Не ровня Алферовой: новая Констанция из «Трех мушкетеров» далеко не красавица

8 сентября 2023 06:15
Не ровня Алферовой: новая Констанция из «Трех мушкетеров» далеко не красавица

Зрители сошлись в одном мнении, увидев артистку.

Роман Александра Дюма «Три мушкетера» долгие годы является одним из самых экранизируемых литературных произведений. Десятки режиссеров мечтают показать зрителям свою версию знаменитой истории, а советские зрители встретились с отважными героями в конце 70-х, когда на экраны вышла работа Георгия Юнгвальд-Хилькевича.

В трехсерийном фильм снялись Михаил Боярский, Вениамин Смехов и другие артисты. А роль Констанции, возлюбленной д’Аратаньяна, исполнила Ирина Алферова. И после этой роли она негласно была признана зрителями одной из самых красивых артисток страны.

И до сих пор фанаты сравнивают Алферову с другими артистками, которые играют эту роль. А в недавней французской экранизации в избранницу отважного гасконца перевоплотилась Лина Кудри, что немало удивило российских зрителей. Обсуждая премьеру, многие отметили, как безлико выглядит французская артистка по сравнению с ее советской коллегой.

«С Алферовой никто не сравнится», «Блеклая Констанция», — делится мнением публика.

Не ровня Алферовой: новая Констанция из «Трех мушкетеров» далеко не красавица
Фото: Кадры из фильмов "Три мушкетера: Д’Артаньян" (2023), "Д`Артаньян и три мушкетера" (1979)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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