Не ровня Алферовой: новая Констанция из «Трех мушкетеров» далеко не красавица

Роман Александра Дюма «Три мушкетера» долгие годы является одним из самых экранизируемых литературных произведений. Десятки режиссеров мечтают показать зрителям свою версию знаменитой истории, а советские зрители встретились с отважными героями в конце 70-х, когда на экраны вышла работа Георгия Юнгвальд-Хилькевича.

В трехсерийном фильм снялись Михаил Боярский, Вениамин Смехов и другие артисты. А роль Констанции, возлюбленной д’Аратаньяна, исполнила Ирина Алферова. И после этой роли она негласно была признана зрителями одной из самых красивых артисток страны.

И до сих пор фанаты сравнивают Алферову с другими артистками, которые играют эту роль. А в недавней французской экранизации в избранницу отважного гасконца перевоплотилась Лина Кудри, что немало удивило российских зрителей. Обсуждая премьеру, многие отметили, как безлико выглядит французская артистка по сравнению с ее советской коллегой.