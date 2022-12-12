Не роль, а пытка: Соловейчик из «Особенностей национальной охоты» раскрыл все карты

Семен Стругачев, известный по роли Левы Соловейчика в бессмертной картине «Особенности национальной охоты», имеет на счету немало работ в театре и кино. Мало кто знает, что задолго до того, как сняться в культовых сериалах «Убойная сила» и «Мастер и Маргарита», артисту приходилось играть в детских спектаклях.

На заре своей карьеры Стругачев служил в Приморском театре. Однажды он получил роль Вторника в детской постановке «Белоснежка и семь гномов», премьеру которой назначили 1 января на 10 утра. Это стало сложным испытанием для всего коллектива.

Стругачев признался, что выходить на работу в такое время было невыносимо трудно. Но актер накануне не пил, ведь это была одна из дебютных ролей в его карьере. Артист серьезно подошел к делу и был максимально собранным. А от его коллег, гулявших всю новогоднюю ночь, «фонило» на первые пять рядов зрительного зала, как передает слова артиста издание «Аргументы и факты».

Так, ради роли сказочного Вторника ответственному Стругачеву пришлось пожертвовать самым любимым народным праздником, но эти лишения оправдались.