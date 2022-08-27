Не родись красивой: стало известно, у кого Пугачева увела Галкина

Это сегодня создается впечатление, что кроме Аллы Пугачевой в жизни Максима Галкина не было других женщин, однако сам он опровергал это заблуждение. В интервью юморист отмечал, что встречался со своими ровесницами.

Одной из них, если верить СМИ, была Анастасия Чернобровина, ставшая причиной волнения самой Примадонны. После того как папарацци застали телеведущую с Галкиным держащимися за руки, в прессе их тут же объявили парой. Алла Борисовна не стерпела конкуренции.

На одном из концертов, где Чернобровина объявляла выход артистов, певица ворвалась к ней в гримерку и устроила допрос с пристрастием. Поняв, что Пугачева настроена построить отношения с Максимом, Анастасия отошла в сторону.

Публика с трудом поверила, что красавицу-ведущую Галкин променял на исполнительницу, пусть и легендарную: