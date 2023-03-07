«Не родись красивой» по-настоящему: ахнете, увидев сыновей секретарши Вики от Жданова

На съемках сериала «Не родись красивой» бушевали нешуточные страсти, не уступавшие по накалу сюжетным. В процессе работы над картиной между Ждановым (Григорием Антипенко) и секретаршей Викой (Юлией Такшиной) закрутился страстный роман.

Актеры прожили вместе шесть лет. В этих отношениях у них родились двое сыновей — Иван и Федор. Сегодня они уже взрослые подростки, которые строят свои планы на будущее.

Сыновья Такшиной и Антипенко похожи на обоих родителей. Однако в старшем Иване больше узнаются черты отца. А вот Федор скорее похож на мать — он более миловидный. Но нет сомнений, что отпрыски актеров вырастут настоящими красавцами.

Юлия воспитывает сыновей в соответствии с традиционными ценностями. Она хочет, чтобы Иван и Федор стали настоящей опорой и защитой для своих будущих семей. Сыновья проводят много времени с отцом, который солидарен в этом вопросе со своей бывшей пассией. О методах воспитания мальчиков Такшина рассказала в интервью журналистам портала Teleprogramma.pro.