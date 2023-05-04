Не ради похорон Зайцева: зачем на самом деле Пугачева вернулась в Россию, да еще и не одна

Поклонники заждались возвращения Аллы Пугачевой на родину. И, наконец, это случилось. Правда, повод оказался далеко не радостным.

Артистка прилетела обычным рейсовым самолетом и остановилась в своем особняке в деревне Грязь. В столице она пробудет недолго — всего несколько дней. Многие считают, что звезда вернулась, чтобы проводить в последний путь своего близкого друга Вячеслава Зайцева. Но она сделала это не ради похорон модельера.

Как известно, 6 мая состоятся похороны другого известного кутюрье Валентина Юдашкина, скончавшегося после продолжительной борьбы с онкологией. Как раз там Алла Борисовна планирует появиться. Также, как сообщает Telegram-канал «НеМалахов », Пугачева приехала еще и для того, чтобы привезти с собой из Израиля 77-летнюю маму Валентина — Раису Петровну.