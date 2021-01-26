Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Не пустили в ресторан»: Собчак вспомнила эпизод, после которого перестала пить алкоголь

«Не пустили в ресторан»: Собчак вспомнила эпизод, после которого перестала пить алкоголь

26 января 2021 12:52
«Не пустили в ресторан»: Собчак вспомнила эпизод, после которого перестала пить алкоголь

Теледива вспомнила момент, когда оказалась на дне.

Телеведущая Ксения Собчак — не только журналист, но и успешная бизнесвумен. Многие фанаты и коллеги уверены, что перед ней всегда открыты все двери. Но теледива призналась, что однажды ее вытолкали из ресторана, как любого бродягу.

Оказалось, в юности Ксения любила веселые вечеринки, которые редко обходились без спиртного. Она никогда не чувствовала зависимости от алкоголя, поэтому не придавала большого внимания тому, сколько и как часто выпивала. Собчак призналась, что в ее жизни случился момент, который заставил ее иначе посмотреть на себя и свое отношение к алкоголю.

«Я и выпивала, и всякое в жизни было. Но я помню момент, когда поняла, что все, надо с этим завязывать», — рассказала знаменитость в собственном YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Возвращаясь с очередной вечеринки, Ксения решила зайти в ресторан «Пушкин». Было раннее утро, и работники заведения попросили уже получившую известность Собчак уйти.

«Я понимаю, что в таком всклокоченном виде, что меня не пустили в ресторан, как бомжа. И в этот момент я понимаю: я на дне», — сказала теледива.

Этот инцидент произвел на звезду такое сильное впечатление, что она решила отказаться от алкоголя.

Фото: Legion-Media
Мария Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше