Не псевдоним: кому Надя из «Закрытой школы» обязана странным именем

Одной из самых ярких и запоминающихся героинь в сериале «Закрытая школа» стала маленькая Надя. Добрая любознательная девочка с большими карими глазами влюбила в себя зрителей.

Сегодня она ведет достаточно активную жизнь в социальных сетях, и пользователи называют ее Габи. Но на самом деле очаровательную актрису зовут Луизой-Габриэлой. Некоторые могли подумать, что такое красивое и необычное имя — это псевдоним. Однако это заблуждение.

Дело в том, что девочка родилась в интернациональной семье. Ее папа — испанец, а мама — русская. Благодаря такой родословной малышка с самого детства отличалась выразительной внешностью. Она успешно снималась в рекламе, а затем попала и на большие экраны. Экзотическое и немного странное имя помогло Луизе-Габриэле выделиться, а природный талант позволил юной актрисе достойно справляться со всеми задачами требовательных режиссеров.