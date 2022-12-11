Не повезло стать копией отца: посмотрите на повзрослевшую дочь Деми Мур (фото)
Уиллис передал ей свои черты.
За детьми двух знаменитых персон всегда интересно наблюдать. Публика обожает обсуждать, на кого из звездных родителей похож тот или иной отпрыск. Так, со старшей дочерью Брюса Уиллиса и Деми Мур все однозначно: Румер выросла копией отца. Но помогло ли ей это сходство в карьере и в жизни?
Уже с детства она мечтала стать актрисой, как мама и папа. Румер дебютировала в драме «Время от времени», когда ей было семь лет. Там же снялась и сама Деми Мур. Затем последовала роль в «Стриптизе», где Румер снова появилась с именитой мамой. В 16 лет старшая дочь звездной пары сыграла в фильме «Заложники», где ее коллегой стал родной отец. Кстати, Уиллис, выступавший продюсером ленты, отправил Румер проходить кастинг вместе со всеми.
Сегодня на счету у 34-летней артистки немало ролей, но до популярности родителей ей невообразимо далеко. А специфическая внешность, унаследованная от папы, породила у Румер массу комплексов. Горечи добавляло и то, что ее родители считались секс-символами. От природы у дочери Уиллиса и Мур массивный подбородок, тонкие губы и грубый овал лица. Позднее Румер воспользовалась услугами пластических хирургов и стала выглядеть более изящно.