Не повезло с генетикой: дочь Миллы Йовович вызовет у вас оторопь (фото)

Из трех дочерей Миллы Йовович наибольшее внимание к себе привлекает старшая — Эвер Габо. К своим 15 годам звездная наследница успела отличиться. Особенно сильно публика обсуждает ее внешность.

Еще не так давно Эвер любила дерзкий запоминающийся стиль: она красила волосы в яркие цвета и отдавала предпочтение неженственным нарядам и кедам. Однако с недавних пор гардероб дочери Йовович кардинально изменился — от прежней бунтарки не осталось и следа.

Теперь Эвер можно смело окрестить иконой стиля — она следит за миром моды и умело сочетает последние тренды. И пока одни отмечают, что наследница звезды экрана стала настоящей красоткой, другие твердят, что с генетикой ей не повезло.

Несмотря на свое преображение, Эвер пока так и не может превзойти собственную мать по части красоты. Более того, многие уверены, что она всегда будет вынуждена оставаться в тени своей именитой родительницы.