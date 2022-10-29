Не повезло с генами: внешность дочери Лопес вызвала у публики оторопь

В 2008 году певица Дженнифер Лопес родила двойняшек – сына Макса и дочь Эмми от певца Марка Энтони. Правда, дети не смогли спасти брак – и в 2014 году пара развелась.

Джей Ло души не чает в своих 14-летних близнецах и спокойно относится к экспериментам со внешностью своей дочери Эмми. Девушка носит короткую стрижку, красит волосы в синий цвет и предпочитает одежду свободного кроя. Правда, вид Эмми возмутил подписчиков Дженнифер, которые написали массу негативных комментариев в адрес девушки.

«Джей Ло такая милая, а ее дочь – сумасшедшая, с такими-то волосами и манерой одеваться», «Эта девушка в такой ужасной одежде, да и внешность у нее не очень», «Бедная девушка – похожа на мужчину», «У Дженнифер два мальчика? О, нет, это ее дочь. Извините, я слепой», – язвили комментаторы.

Впрочем, нашлись и те, кто защитил наследницу Лопес от нападок: