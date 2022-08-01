Не поверите своим глазам: вот как сейчас выглядит звезда «Кармелиты»

Актриса Юлия Зимина шокировала поклонников своим внешним видом. Как отмечают фанаты, артистка практически не изменилась со времен выхода прославленного сериала.

Премьера шоу, рассказывающего о быте цыганского табора, состоялась в 2005 году. Проект сразу же полюбился зрителям, но особенно они отмечали красоту главной героини Кармелиты в исполнении Юлии Зиминой, для которой проект стал первой телевизионной работой. После сериала актриса снялась в нескольких проектах и стала ведущей передачи «Доброе утро», но знаменитое шоу так и сталось самым главным в ее карьере.

Как оказалось, годы, прошедшие с первой серии «Кармелиты», практически не сказались на внешности Зиминой. Актриса все также поражает поклонников своей красотой, а в ее социальных сетях можно встретить сотни комплиментов под каждой фотографией. Как признаются некоторые подписчики, они даже не догадываются, что именно Зимина приняла участие в знаменитом сериале, настолько им кажется это невозможным.

Сама актриса при этом старается никак не комментировать свою красоту. Зимина лишь отмечает, что ограничивает себя в мучном, из-за чего ей удается сохранить стройную фигуру.