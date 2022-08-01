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Не поверите своим глазам: вот как сейчас выглядит звезда «Кармелиты»

1 августа 2022 15:25
Не поверите своим глазам: вот как сейчас выглядит звезда «Кармелиты»

Знаменитость все так же собирает множество комплиментов.

Актриса Юлия Зимина шокировала поклонников своим внешним видом. Как отмечают фанаты, артистка практически не изменилась со времен выхода прославленного сериала.

Премьера шоу, рассказывающего о быте цыганского табора, состоялась в 2005 году. Проект сразу же полюбился зрителям, но особенно они отмечали красоту главной героини Кармелиты в исполнении Юлии Зиминой, для которой проект стал первой телевизионной работой. После сериала актриса снялась в нескольких проектах и стала ведущей передачи «Доброе утро», но знаменитое шоу так и сталось самым главным в ее карьере.

Не поверите своим глазам: вот как сейчас выглядит звезда «Кармелиты»

Как оказалось, годы, прошедшие с первой серии «Кармелиты», практически не сказались на внешности Зиминой. Актриса все также поражает поклонников своей красотой, а в ее социальных сетях можно встретить сотни комплиментов под каждой фотографией. Как признаются некоторые подписчики, они даже не догадываются, что именно Зимина приняла участие в знаменитом сериале, настолько им кажется это невозможным.

Сама актриса при этом старается никак не комментировать свою красоту. Зимина лишь отмечает, что ограничивает себя в мучном, из-за чего ей удается сохранить стройную фигуру.

Фото: Кадр из сериала, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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