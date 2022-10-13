Не поверите своим глазам: каким подростком Яна Кошкина была в «ОБЖ»

Яна Кошкина сегодня известна не только своими ролями в юмористических проектах, но и эффектной внешностью. Сотни фанатов со всей страны признаются в любви знойной брюнетке, однако мало кто представляет, как выглядела артистка в начале своей карьеры.

Впервые на телевидении Кошкина появилась в сериале «ОБЖ», будучи еще подростком. В шоу юную артистку можно узнать только по знаменитой улыбке, ведь даже цвет ее волос там совершенно другой. После этого она снималась в программе «Слава богу, ты пришел!» и появилась в сериале «Вихрь».

Одновременно с первыми шагами в актерском ремесле она активно занималась спортом. Кошкина является мастером спорта по гимнастике, потому и может похвастаться стройной фигурой.

Всероссийскую славу при этом артистка заработала только спустя несколько лет. Она снялась в сериале «Дружба народов», и продюсеры оценили ее чувство юмора. Артистку начали приглашать в различные проекты, а больше всего зрителям она запомнилась по шоу «ЧОП», где исполнила роль работницы спа-салона Снежаны.