Не поверите, с какой советской сказки началась карьера голливудского Бэтмена

Сам актер не раз признавался, что именно после этой роли влюбился в кинематограф.

Это сейчас Кристиан Бэйл — суперзвезда Голливуда, славу которому принесли «Бэтмен», «Машинист», «Эквилибриум» и десятки других фильмов. Журнал Time даже включал его в число самых влиятельных людей мира. Но началась блистательная карьера обладателя «Оскара» и «Золотого глобуса» со сказки, снятой советскими кинематографистами.

В конце 1980-х годов режиссер Владимир Грамматиков получил предложение экранизировать рассказ всемирно известной писательницы Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио» о борьбе двух мальчишек со злобным рыцарем из сказочной страны. Поскольку по сценарию картины все ее герои должны были говорить по-английски, режиссер выбирал главных героев из нескольких десятков британских детей.

Одним из них и стал 12-летний Кристиан Бэйл, до этого снимавшийся только в рекламных роликах. В фильме Грамматикова он в итоге сыграл жителя той самой сказочной страны по имени Юм-Юм.

Сам Кристиан позже не раз вспоминал, что всерьез увлекся кино именно после съемок в «Мио, мой Мио». Там же его заметил и легендарный режиссер Стивен Спилберг, предложивший ему роль в военной драме «Империя солнца», после которой о Бэйле всерьез заговорили как об одном из лучших актеров нового поколения.