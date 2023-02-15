Не поверите, но они ровесницы: что сотворила пластика с голливудскими красотками

Многие звезды теряют чувство меры, когда речь заходит о пластике. Часто их попытки стать совершенством оборачиваются полным провалом. Это произошло с Николь Кидман, которая из изящной красавицы превратилась в фарфоровую куклу с перетянутым лицом.

Достаточно сравнить фото актрисы с ее ровесницей Сальмой Хайек, чтобы убедиться в плачевных результатах пластики. Сегодня обеим звездам по 55 лет, но мексиканская артистка выглядит намного моложе и свежее своей коллеги. Сальма призналась, что даже не думает колоть ботокс, ведь после инъекций ее лицо станет неподвижным. А вот Кидман эти риски не остановили.

Сегодня у Николь явные проблемы с мимикой, из-за чего лицо актрисы выглядит застывшим. Кроме того, у нее появились отеки и специфические морщины. Филлеры утяжелили лицо Кидман, а ее верхняя губа стала вывернутой. Косметологические манипуляции лишили актрису былой свежести и естественности, а отечность, массивная челюсть и агрессивный взгляд превратили ее в манекен. Неудивительно, что с таким печальным набором звезда «Мулен Руж» не может соперничать даже со своими ровесницами.