Не поверите, но ему 64 года: куда пропал Геракл, которого обожало поколение 90-х

Кевин Сорбо прославился благодаря сериалу «Удивительные странствия Геракла» и «Зена — королева воинов», где сыграл легендарного античного героя. Поклонники осыпали талантливого артиста комплиментами, а сам Сорбо продолжил покорять Голливуд.

Так, после Геракла он перевоплотился в капитана космического корабля в сериале «Андромеда», а после начал появляться лишь в низкобюджетных проектах. Например, его можно увидеть в фильмах «Широко шагая 2: Расплата» и «Самоуверенный».

Помимо этого, артист увлекся режиссурой. Он преимущественно снимает картины, в которых главные герои обретают веру, так как сам долгие годы является христианином. «Чудо в Восточном Техасе» и «Бог не умер» стали самыми популярными из его работ.

О жизни артист рассказывает в социальных сетях. Преданные поклонники внимательно следят за его публикациями, а сам Сорбо откровенно делится с ними новостями.