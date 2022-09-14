Не поверите, на ком женился Тарковский: ее звали «неотесанной деревенщиной»

Талант Андрея Тарковского признавали не только в СССР, но и по всему миру. Красавицы-актрисы мечтали связать свою жизнь с экстравагантным постановщиком с необычным взглядом на творчество. Однако, он звездам экрана предпочел совсем другую женщину. Опыт жизни с актрисой у Тарковского тоже был — в первый брак он вступил с однокурсницей Ирмой Рауш. Вместе они прожили 13 лет и воспитывали сына Арсения. И именно от утонченной Рауш Андрей в 1970 году и ушел к другой женщине, которую критики тут же прозвали «неотесанной деревенщиной». Лариса Кизилова подрабатывала ассистенткой на съемках картины «Андрей Рублев». Простая и надежная, она привлекла Тарковского своей основательностью и ясностью. Она тут же окружила постановщика заботой, став ему и кухаркой, и секретарем, и агентом. Лариса хлопотала по дому, а также была помощницей Тарковского во всех его лентах. Друзья-интеллектуалы режиссера критиковали Кизилову за отсутствие манер и незнание основ искусства. А постановщик однажды оставил в дневнике запись, отметив, что «без Ларочки» он бы уже пропал.