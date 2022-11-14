Не поверите, на кого похожа повзрослевшая дочь Абдулова: фото

Александр Абдулов познал радость отцовства лишь единожды, на закате лет. Единственную наследницу ему подарила его последняя жена Юлия Мешина, не связанная с миром кино.

Маленькая Женя родилась в 2007 году и провела с отцом всего несколько месяцев — актер скончался в возрасте 54 лет. С тех пор малышка редко попадалась на глаза журналистам и папарацци, а ее мать избегала общения с прессой и участия в телевизионных шоу.

Увидеть дочь Абдулова во всей красе его поклонники смогли в 2017, когда на экраны вышел фильм «Любовь и Сакс». В нем Женя исполнила эпизодическую роль, но хватило и ее, чтобы разглядеть внешность повзрослевшей девочки.

Тут-то россияне и озвучили два мнения: первое, наследница актера безумно похожа на его мать, Людмилу Крайнову; второе, ничего примечательного во внешности юной артистки нет.

«Совершенно обыкновенный ребенок», — заявили пользователи Сети.

По словам ее матери Юлии, Женя унаследовала характер отца и собирается идти по его стопам, но кем конкретно она станет — актрисой, режиссером или оператором — покажет время.