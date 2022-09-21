Не поверите, на какую диету посадили Дороти ради «Волшебника страны Оз»

Джуди Гарленд стала не только звездой Голливуда, но и одной из его жертв. Она подписала контракт с первой кинокомпанией еще в возрасте 13 лет. Продюсеры и режиссеры сразу решили, что она не вписывается в нужные стандарты красоты: девушка была вынуждена носить капы на зубах и специальные диски, чтобы исправить форму носа. Ей доставались роли в детских и семейных картинах, и, чтобы дольше сохранять образ подростка, Гарленд пришлось постоянно сидеть на диетах.

Особенно жестким рацион оказался на съемках «Волшебника страны Оз». На тот момент актрисе было уже 17 лет. От нее требовалось успевать за бешеным ритмом съемок и принимать участие в рекламном шоу. На протяжении нескольких недель Гарленд придерживалась странной диеты из 80 сигарет в день и множества чашек черного кофе. Кроме того, она оказалась зависима от стимуляторов и психоактивных веществ. Джуди не могла заснуть ночами, а утром ей было сложно проснуться без препаратов.

Такое напряжение оказало влияние и на дальнейшую карьеру актрисы. Хоть она и получила две звезды на Аллее славы и несколько «Золотых глобусов», Джуди скончалась в возрасте 47 лет. Ее обнаружили мертвой в ванне.