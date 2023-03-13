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Не поверите, кто влюбился в Маркову до умопомрачения: страшно даже сказать

13 марта 2023 21:00
Не поверите, кто влюбился в Маркову до умопомрачения: страшно даже сказать

Ему не удалось покорить сердце эксцентричной кинозвезды.

Вера Семеновна из «Покровских ворот» предлагает резать Хоботова, «не дожидаясь перитонитов», чем вызывает у него подлинную истерику — Римма Маркова была способна одним своим появлением превратить эпизод в яркую незабываемую сцену. Так было и в личной жизни. Она была замужем трижды, и последний брак неразрывно связан со знаменитой картиной Михаила Козакова.

Римма Маркова представляла «Покровские ворота» на кинофестивале в Сан-Себастьяне, где очаровала не только жюри, но и испанского барона. Хосе Гонсалес Мария Антонио ухаживал красиво и настойчиво, но советская кинозвезда отвергала и внимание, и подарки. Поговаривают, что заграничный ухажер пробовал воздействовать на актрису через делегацию СССР.

В итоге артистка сдалась, но здесь знойный красавец начал проявлять себя с другой стороны. Бурные сцены ревности, которые он устраивал Марковой, заставили ее оставить заморского суженого через год после заключения брака. Хотя его фамилию в паспорте кинодива носила до самой смерти.

Фото: Кадр из фильма «Полоса препятствий», 1984
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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