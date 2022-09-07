Не поверите, кто пел за Бендера и Милославского: это звезда «Ночного дозора»

Очень часто за многих кинозвезд, которые должны петь в кадре, делают это совершенно другие артисты. Ведь хороший и поставленный голос от природы дан далеко не всем, а песню (а то и не одну) спеть нужно. Подобная практика была весьма распространена в СССР.

Так, знаменитый актер Валерий Золотухин, звезда фильма «Ночной дозор» (там он играл вампира-мясника Валерия Сергеевича), дважды отдавал свой голос персонажам других актеров. Речь идет о двух фильмах Леонида Гайдая. В картине «Иван Васильевич меняет профессию» знаменитую песню «Разговор со счастьем» поет именно Золотухин, а не игравший поющего в этот момент Жоржа Милославского Леонид Куравлев. А в фильме «12 стульев» голосом Золотухина поет Остап Бендер в исполнении Арчила Гомиашвили, исполняющий песню «Там, где любовь».

Можно также вспомнить и главный новогодний хит нашей страны — фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». В нем все песни главной героини Нади, которую играла польская актриса Барбара Брыльска, исполняла Алла Пугачева — на тот момент уже признанная звезда. Кстати, и говорит Надя в фильме тоже не голосом Барбары: за кадром звучит голос актрисы Валентины Талызиной, игравшей подругу главной героини.