Не поверите, кто очень хотел сыграть роль Даши в «Счастливы вместе»: это было бы любопытно

Визитной карточкой Натальи Бочкаревой стала Даша Букина из сериала «Счастливы вместе». В течение многих лет артистка исполняла эту роль и до сих пор ассоциируется именно с ней, однако изначально продюсеры видели совершенно другую артистку в этом амплуа.

Как оказалось, Дашей Букиной должна была стать Эвелина Бледанс, которая в то время уже была известной телеведущей. Артистка была в восторге от сценария, увидев оригинал сериала — американскую комедию Married... with Children, которая выходила на экраны с 1987 по 1997 годы. Она специально написала продюсерам, прошла кастинг и была в лидерах среди артисток, которые исполнят эту роль.

Однако в итоге создатели остановили свой выбор на Бочкаревой. Их решение оказалось выигрышным: поклонники активно хвалили артистов сериала, отмечая, как естественно они выглядят в своих ролях.