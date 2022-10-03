Не поверите, кто мог стать парнем-каратистом в 80-х: сейчас он звезда Marvel

Фанаты киновселенной до сих пор в шоке от этой новости.

Фильм «Парень-каратист», появившийся на экранах в 1984 году, стал в итоге одной из самых ярких и известных франшиз Голливуда. Основанная на реальных событиях история подростка Дэниэла ЛаРуссо, который решил обучаться карате, чтобы защитить себя и свою девушку от шайки хулиганов, получила не одно продолжение. Но первый фильм все равно врезался в память поклонников сильнее всего.

Не так давно исполнитель главной роли Ральф Маччио рассказал, что вместо него ЛаРуссо мог сыграть совершенно другой человек — нынешняя звезда киновселенной Marvel, исполнитель роли Железного человека Роберт Дауни-младший. На тот момент ему было всего 19 лет, и он только собирался начинать свою экранную карьеру.

Кроме Дауни-младшего на роль Дэниэла претендовали и другие звезды Голливуда. Пробы прошли такие знаменитости, как Чарли Шин и Николас Кейдж.