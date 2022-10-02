Не поверите, кого прочили на роль «Интердевочки»: выбор вызвал оторопь

Сегодня Елена Яковлева – одна из наиболее востребованных российский актрис. Ее звездный прорыв случился в 1989 году, когда вышел скандальный фильм «Интердевочка». Мало кто знает, что первоначально Яковлеву не хотели брать на главную роль – и у нее были сильные конкурентки.

Режиссер Петр Тодоровский хотел снять в своей картины советскую Мэри Поппинс Наталью Андрейченко. Андрейченко была мастером психологических образов, но почему-то на пробах актриса выглядела неубедительно.

«Интердевочка» была снята по повести писателя Владимира Кунина, который в главной роли видел исключительно Татьяну Догилеву. Однажды встретив ее, Кунин вручил актрисе сценарий и заявил: «Я писал его под тебя». Догилева долго от роли отказывалась, боясь, что к ней привяжется амплуа проститутки, однако в итоге согласилась и терпеливо ждала звонка от автора. Но Кунин так и не позвонил Догилевой – на кастинг ее пригласили в последнюю очередь, что сильно обидело актрису и на пробы она так и не пришла.

Ольгу Битюкову могли бы взять в фильм «по блату», ведь у режиссера картины и ее матери когда-то был роман. Правда, Битюкова так и не смогла вжиться в роль женщины легкого поведения – актрисе куда ближе было амплуа правильных девушек.

Лариса Гузеева была в полной уверенности, что на роль утвердят ее. Артистка была красивой и раскрепощенной. Но Гузееву ждал отказ – хоть первоначально Елена Яковлева и не понравилась режиссеру из-за худобы, в итоге ее все же взяли в фильм – настолько она впечатлила создателей картины своей игрой.