Не поверите, кем друг другу приходятся Хаматова и бабуля из «Папиных дочек»: вот это да

Звезды российского шоу-бизнеса часто больше, чем просто коллеги по цеху. Чулпан Хаматова и Ольга Волкова долгое время были одной семьей, но знают об этом немногие.

Будучи студенткой, знаменитость закрутила бурный роман с единственным сыном той самой бабули из «Папиных дочек».

Как это часто бывает, влюбленные решили быть друг с другом веки вечные и сыграли свадьбу.

Так Хаматова стала женой Ивана Волкова и невесткой заслуженной артистки.

Это брак просуществовал семь лет. Через несколько месяцев после появления на свет общей наследницы Арины супруги разошлись. Но такой исход никак не повлиял на отношения двух талантливых актрис. Чулпан впоследствии вновь вышла замуж, но по-прежнему называет Ольгу Владимировну мамой, а та защищает оскандалившуюся горе-невестку от нападок разъяренной общественности.