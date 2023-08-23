Не поверите, кем 82-летняя Максакова приходится Юдашкину

Звезда советского кино Людмила Максакова приходится родственницей легендарному кутюрье Валентину Юдашкину. Вот как это получилось.

Внук прославленной актрисы Петр Максаков всегда был вхож в светские круга. И это неудивительно, учитывая его происхождение: его бабушка — именитая артистка, а дедушка — знаменитый художник Феликс-Лев Збарский. Петр привык, что его всегда окружают люди из высшего общества, и поэтому он выбрал супругу из известной семьи.

Избранницей Максакова стала дочь Валентина Юдашкина. Сегодня Галина является единственной наследницей всех несметных богатств отца и его главного детища.

Свадьба, которой руководил Николай Басков, состоялась в 2015 году. Сегодня звездные муж и жена воспитывают троих детей: двух мальчиков и девочку. Супруги успешно ведут бизнес и ни в чем себе не отказывают. Так брак Петра Максакова и Галины Юдашкиной породнил легендарную советскую актрису и великого кутюрье.