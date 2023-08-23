Не поверите, кем 82-летняя Максакова приходится Юдашкину
Об этой связи трудно догадаться.
Звезда советского кино Людмила Максакова приходится родственницей легендарному кутюрье Валентину Юдашкину. Вот как это получилось.
Внук прославленной актрисы Петр Максаков всегда был вхож в светские круга. И это неудивительно, учитывая его происхождение: его бабушка — именитая артистка, а дедушка — знаменитый художник Феликс-Лев Збарский. Петр привык, что его всегда окружают люди из высшего общества, и поэтому он выбрал супругу из известной семьи.
Избранницей Максакова стала дочь Валентина Юдашкина. Сегодня Галина является единственной наследницей всех несметных богатств отца и его главного детища.
Свадьба, которой руководил Николай Басков, состоялась в 2015 году. Сегодня звездные муж и жена воспитывают троих детей: двух мальчиков и девочку. Супруги успешно ведут бизнес и ни в чем себе не отказывают. Так брак Петра Максакова и Галины Юдашкиной породнил легендарную советскую актрису и великого кутюрье.