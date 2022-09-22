Не поверите, какой голливудский фильм обвинили в «развале» СССР

До перестройки в советский кинопрокат выходили лишь редкие американские картины. И среди них оказалась лента «Бездна» 1977 года, которая вызывает вопросы и у современных россиян. В приключенческом фильме герои Жаклин Биссет и Ника Нолти охотятся за сокровищами, которые могут находиться на корабле «Грифон», давно ушедшем на дно.

Пользователи Сети обратили внимание, что принцип, по которому отбирались голливудские ленты для показа в СССР, неясен. Считалось, что советским зрителям должны были демонстрировать «правильное» кино с социально-критическим уклоном, но «Бездна» же имела абсолютно развлекательный характер. А, по мнению отдельных комментаторов, еще и довольно вредный, ведь в ней показывались элементы роскошной западной жизни, которые могли подорвать идеологию советского гражданина.