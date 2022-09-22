Не поверите, какой была жена советского секс-символа: слухи один хуже другого

Георгий Юматов всегда считался одним из знаковых актеров советского, а затем и российского кино. Высокий, красивый, волевой Юматов всегда привлекал внимание как на экране, так и в жизни. А вот супруга звезды «Офицеров» и «Я шагаю по Москве», актриса Муза Крепкогорская, всегда оставалась в тени мужа.

Из-за этого вокруг их семьи всегда фигурировали нелестные слухи: мол, Муза недостаточно красива для признанного советского секс-символа Юматова, заставляет его брать на себя все обязанности по дому и любит не его, а его деньги и славу. И, что хуже всего, в том, что Георгий Александрович пристрастился к спиртному (из-за чего упустил немало ярких ролей), тоже обвиняли Крепкогорскую.

До сих пор непонятно, причастна ли Муза к роковому убийству, в котором обвинили Юматова. Несколько месяцев бывшая звезда экрана провел в СИЗО, а когда вышел, то уже так и не оправился от потрясения, скончавшись в 1997 году. Муза Крепкогорская пережила мужа всего на два года и никак не комментировала те слухи, которые ходили вокруг, пока Юматов был жив.