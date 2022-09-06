Не поверите, какого советского фильма советуют остерегаться иностранцы

Советские фильмы ценятся не только в современной России, но и во всем мире. Вот и картина 1977 года «Белый Бим Черное ухо» набрала немало отзывов за рубежом. Зрителей вдохновила трогательная история собаки, отчаянно скучающей по хозяину, которого сыграл Вячеслав Тихонов. Правда, некоторые пользователи Сети советуют остерегаться ленты, ведь, по их мнению, она разбивает сердца сильнее, чем «Хатико».

«Эта история о собаке категорически не подходит для маленьких зрителей, потому что она разобьет их сердца», «Концовка фильма вряд ли оправданна — она на грани эмоционального шантажа зрителей», «Остерегайтесь, это история печали и горя с плохим финалом», «Я никогда больше не буду смотреть этот фильм. Это слишком душераздирающе», — процитировали слова зрителей в Дзен-канале «Записки старого кинокритика ».

Кстати, драма в 1979 году была выдвинута на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Но победу тогда одержала французская картина «Приготовьте ваши носовые платки».