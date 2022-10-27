Не поверите, каким Гэндальфа видели в СССР: ужаснется каждый

Большая франшиза Питера Джексона, превратившего произведения Толкина в шесть блокбастеров, считается одной из самых успешных в истории кино — и по числу наград, и по рейтингам. Но мало кто помнит, что в СССР также выходила адаптация сказочной повести «Хоббит, или Туда и обратно» еще в 1985 году.

Главные роли в телеспектакле Владимира Латышева получили Зиновий Гердт и Михаил Данилов. Советская экранизация не имела большого успеха, и сейчас зрители не стремятся ее пересматривать. Тем более что образы некоторых героев вызывают у них вопросы. Например, Гэндальфа в СССР видели как старика с пышной шевелюрой и бородой и довольно жутковатой улыбкой. Его роль в постановке сыграл Иван Краско.