Не поверите, каким Гэндальфа видели в СССР: ужаснется каждый
Советская экранизация произведения Толкина не имела особого успеха.
Большая франшиза Питера Джексона, превратившего произведения Толкина в шесть блокбастеров, считается одной из самых успешных в истории кино — и по числу наград, и по рейтингам. Но мало кто помнит, что в СССР также выходила адаптация сказочной повести «Хоббит, или Туда и обратно» еще в 1985 году.
Главные роли в телеспектакле Владимира Латышева получили Зиновий Гердт и Михаил Данилов. Советская экранизация не имела большого успеха, и сейчас зрители не стремятся ее пересматривать. Тем более что образы некоторых героев вызывают у них вопросы. Например, Гэндальфа в СССР видели как старика с пышной шевелюрой и бородой и довольно жутковатой улыбкой. Его роль в постановке сыграл Иван Краско.
«Очень слабая постановка. Даже сравнивать нельзя с американским фильмом», «Из всей ленты понравилась только мелодия в самом начале», «По отношению к книжному Гэндальфу, этот образ — просто оскорбление», «Это какая-то пародия на Толкина», — негодуют до сих пор комментаторы в Сети.