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Киноафиша Статьи Не поверите, каким Гэндальфа видели в СССР: ужаснется каждый

Не поверите, каким Гэндальфа видели в СССР: ужаснется каждый

27 октября 2022 06:45
Не поверите, каким Гэндальфа видели в СССР: ужаснется каждый

Советская экранизация произведения Толкина не имела особого успеха.

Большая франшиза Питера Джексона, превратившего произведения Толкина в шесть блокбастеров, считается одной из самых успешных в истории кино — и по числу наград, и по рейтингам. Но мало кто помнит, что в СССР также выходила адаптация сказочной повести «Хоббит, или Туда и обратно» еще в 1985 году.

Главные роли в телеспектакле Владимира Латышева получили Зиновий Гердт и Михаил Данилов. Советская экранизация не имела большого успеха, и сейчас зрители не стремятся ее пересматривать. Тем более что образы некоторых героев вызывают у них вопросы. Например, Гэндальфа в СССР видели как старика с пышной шевелюрой и бородой и довольно жутковатой улыбкой. Его роль в постановке сыграл Иван Краско.

Не поверите, каким Гэндальфа видели в СССР: ужаснется каждый

«Очень слабая постановка. Даже сравнивать нельзя с американским фильмом», «Из всей ленты понравилась только мелодия в самом начале», «По отношению к книжному Гэндальфу, этот образ — просто оскорбление», «Это какая-то пародия на Толкина», — негодуют до сих пор комментаторы в Сети.

Фото: Кадры из фильмов «Властелин колец: Две крепости» (2002), «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса Хоббита» (1985)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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