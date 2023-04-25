Не поверите: как звезда СССР стал мужем Дорониной и Элизабет Тейлор

Татьяна Доронина стала известна в Союзе благодаря ролям простых, но самоотверженных деревенских женщин. Одной из самых известных ее героинь считается Шура из фильма «Мачеха». Здесь она сыграла семейную пару вместе с Леонидом Неведомским. Однако мало кто знает, что этот советский актер был экранным мужем самой Элизабет Тейлор.

После огромного успеха «Мачехи» Неведомский стал мегапопулярен в СССР. Его образ покорил женские сердца и считался альтернативой типажу Алена Делона. Харизматичного актера заметили и заокеанские киноделы. Так, Неведомского пригласили на ведущую роль в сказке «Синяя птица», снятую совместно США и СССР. Фильм был выпущен в 1976 году.

Актер сыграл отца главной героини, а роль его супруги досталась Элизабет Тейлор, которая на тот момент считалась настоящей легендой. На экране артисты очень органично смотрелись вместе. Также в этой сказке снялись советские и американские звезды первой величины: Маргарита Терехова, Георгий Вицин, Ава Гарднер и Джейн Фонда.

Вот так Неведомскому удалось побывать мужем двух красивейших актрис, и с каждой из них у него вышел гармоничный кинодуэт.