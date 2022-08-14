Не поверите, как звезда «Просто Марии» выглядит в 60 лет

Жизнь актрисы была полна взлетов и падений, и вот как это отразилось на ее внешности.

В конце 80-х Виктория Руффо, на тот момент уже известная артистка в Мексике, прославилась на весь мир. Любимицей миллионов зрителей ее сделал сериал «Просто Мария», с которого началась ее бурная личная и творческая жизнь.

На съемочной площадке звезда встретила будущего мужа, семейная жизнь с которым, однако, не заладилась. Кроме того, что развод с супругом был скандальным и психологически тяжелым, пара пыталась поделить права на опеку над единственным сыном.

Отношения с наследником были едва не разрушены, когда Виктория встретила второго избранника — политика Омара Фаяда. Благодаря нему актриса наладила отношения с сыном, а позже, в возрасте 42 лет, и вовсе родила мужу двойню.

Все эти события не смогли негативно сказаться на карьере Руффо или ее внешности. Сегодня она продолжается регулярно появляться на телеэкранах, а в этом году отметила 60-летие. Виктория ведет страницу в соцсетях, куда выкладывает личные снимки, поражая поклонников не утраченной с возрастом красотой.