Не поверите, как удалось заполучить Алена Делона в советский фильм

Детективный фильм «Тегеран-43» стал настоящим открытием в советском кино в 1980 году. Произошло это не только благодаря интересному сюжету, но и блестящему актерскому составу. Роли получили как советские звезды — Наталия Белохвостикова, Игорь Костолевский и Армен Джигарханян, так и зарубежные. Сцены шпионской драмы украсили собой Клод Жад, Курд Юргенс и Ален Делон. Причем последний попал в картину случайно.

Когда стало понятно, что некоторые эпизоды будут сниматься в Париже, режиссеры ленты Александр Алов и Владимир Наумов решили пригласить на одну из ролей местного малоизвестного актера. Наумов подшутил и предложил продюсеру узнать по поводу возможного участия в детективе самого Алена Делона. Шутка зашла так далеко, что с агентом французской звезды действительно связались. А Делон неожиданно для всех дал согласие. Правда, его не устроило, что по сюжету ему отводилась всего пара фраз. Роль специально для артиста пришлось увеличивать.