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Не поверите, как спустя 20 лет выглядит Плакса Миртл из «Гарри Поттера»

29 сентября 2022 15:00
Не поверите, как спустя 20 лет выглядит Плакса Миртл из «Гарри Поттера»

Годы изменили актрису до неузнаваемости.

Шотландская актриса Ширли Хендерсон, сыгравшая Плаксу Миртл в двух фильмах «поттерианы», является самой взрослой из тех, кто когда-либо надевал на съемках мантию ученика Хогвартса. Ведь на момент, когда она впервые сыграла 13-летнюю девочку-привидение в картине «Гарри Поттер и Тайная комната», Хендерсон было уже 37 лет.

Причиной тому оказалось не только мастерство гримеров. Даже сейчас, в свои 56 лет, Хендерсон выглядит лучше, чем во времена съемок саги про Гарри и его друзей. При этом она не раз признавалась, что почти не пользуется косметикой и игнорирует спа-процедуры. Вместо этого она несколько раз в день умывается ледяной водой, а после просто наносит на кожу увлажняющий крем.

Не поверите, как спустя 20 лет выглядит Плакса Миртл из «Гарри Поттера»

И такие простые меры дают отличный результат. За последние два десятка лет красавица Ширли снималась практически ежегодно, сыграв и в трилогии о Бриджит Джонс, где она исполнила роль Джуд, и в «Анне Карениной», и даже в последней части легендарных «Звездных войн» — там артистка подарила свой голос конструктору дроидов Бабу Фрику.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Гарри Поттер и тайная комната», 2002
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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